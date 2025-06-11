Дрони та балістика атакували з шести напрямків: як Україна відбила нічний удар

Атака на Україну 11 червня

Росія не припиняє тероризувати Україну і сьогодні вночі країна зазнала нового повітряного нападу.

Російські загарбники вдарили ударним безпілотником по автомобілю та поранили двох людей на Запоріжжі. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Внаслідок ударів у Харкові пошкоджені будинки, є загиблі та десятки поранених серед цивільного населення.

В Одеській області російські терористи пошкодили дронами дачні будинки, господарчі споруди та легкові автомобілі.

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