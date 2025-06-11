Дрони та балістика атакували з шести напрямків: як Україна відбила нічний удар

Російські війська в ніч на 11 червня атакували Україну 85 ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Атака велася з шести напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також із тимчасово окупованого Криму - з районів Чауда та Гвардійське. Балістичну ракету "Іскандер-М" противник випустив з території Курської області Росії.
Основними напрямками атаки цього разу стали Харківщина, Донеччина та Одещина.
Повітряну атаку ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона знешкодила 49 ворожих безпілотників, з яких 40 - збито вогневими засобами, ще 9 - локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ.
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 14 локаціях, падіння збитих (уламки) - у 2 локаціях", - повідомили військові.
Росія не припиняє тероризувати Україну і сьогодні вночі країна зазнала нового повітряного нападу.
Російські загарбники вдарили ударним безпілотником по автомобілю та поранили двох людей на Запоріжжі. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Внаслідок ударів у Харкові пошкоджені будинки, є загиблі та десятки поранених серед цивільного населення.
В Одеській області російські терористи пошкодили дронами дачні будинки, господарчі споруди та легкові автомобілі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.