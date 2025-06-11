Россияне ударили FPV-дроном по автомобилю на Запорожье, есть раненые

Российские захватчики ударили ударным беспилотником по автомобилю и ранили двух человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Автомобиль поврежден. Два человека получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Федоров.

Он отметил, что россияне атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в поселке Малокатериновка Запорожской области.

Атаки на Запорожскую область

В последнее время российские захватчики увеличили количество атак в прифронтовых населенных пунктах Запорожской области.

Так, несколько дней назад агрессоры ударили FPV-дроном по частному дому в поселке Приморское Степногорской громады. В результате атаки был ранен пожилой мужчина.

В конце мая российские террористы атаковали дронами Запорожский район. Разрушены частные дома и автомобиль.

Ранее оккупанты повредили объекты энергетики Запорожской области. Тысячи жителей остались без электроэнергии.

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