ua en ru
Ср, 11 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне ударили FPV-дроном по автомобилю на Запорожье, есть раненые

Запорожская область, Среда 11 июня 2025 07:27
UA EN RU
Россияне ударили FPV-дроном по автомобилю на Запорожье, есть раненые Иллюстративное фото: в Запорожской области российский БпЛА повредил автомобиль (facebook.com/Сергей Крук)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики ударили ударным беспилотником по автомобилю и ранили двух человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Он отметил, что россияне атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в поселке Малокатериновка Запорожской области.

"Автомобиль поврежден. Два человека получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Федоров.

Атаки на Запорожскую область

В последнее время российские захватчики увеличили количество атак в прифронтовых населенных пунктах Запорожской области.

Так, несколько дней назад агрессоры ударили FPV-дроном по частному дому в поселке Приморское Степногорской громады. В результате атаки был ранен пожилой мужчина.

В конце мая российские террористы атаковали дронами Запорожский район. Разрушены частные дома и автомобиль.

Ранее оккупанты повредили объекты энергетики Запорожской области. Тысячи жителей остались без электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Запорожская область
NEWS
Киев в дыму, пожары тушит вертолет: репортаж РБК-Украина после массированного налета дронов
Киев в дыму, пожары тушит вертолет: репортаж РБК-Украина после массированного налета дронов
DAILY
Суд для Путина: когда заработает Трибунал и кого будут судить за войну против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Суд для Путина: когда заработает Трибунал и кого будут судить за войну против Украины