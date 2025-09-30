ua en ru
ВСУ уничтожили четыре северокорейские САУ "Коксан" на Луганщине и Запорожье

Украина, Вторник 30 сентября 2025 19:34
ВСУ уничтожили четыре северокорейские САУ "Коксан" на Луганщине и Запорожье Фото: ВСУ поразили одни из самых дальнобойных САУ в арсенале России (defence-ua.com)
Автор: Валерий Ульяненко

Силы беспилотных систем уничтожили четыре северокорейские САУ "Коксан" в Луганской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию 412-го полка Nemesis в Telegram.

Украинские защитники уничтожили артиллерийские установки, которые находились на вооружении армии страны-агрессора.

Операторы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем обнаружили поразили четыре северокорейские САУ М-1978 "Коксан" на Луганщине и Запорожье. Одна из них уничтожена во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

За все время полномасштабной войны украинские воины уничтожили более 25 тысяч российских артиллерийских систем.

Что известно о САУ "Коксан"

Северокорейская САУ М-1978 "Коксан" является одной из самых дальнобойных артиллерийских систем в арсенале страны-агрессора. Она оснащена 170-мм пушкой и способна наносить удары на расстояние до 60 км.

Российская армия получила эти артиллерийские установки от Северной Кореи в качестве военной помощи. Таким образом РФ наращивает артиллерийские возможности в условиях значительных потерь своей военной техники в Украине.

Напомним, согласно официальным данным Генерального штаба ВСУ, страна-агрессор за все время войны потеряла в Украине 1 110 560 военных. За сутки потери личного состава РФ составляют 970 человек.

Среди вражеской военной техники наибольшие потери зафиксированы среди артиллерии - 33 311 единиц (27 за сутки), боевых бронетранспортеров - 23 291 (+1), а также танков - 11 222 (+4).

