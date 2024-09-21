Дроны СБУ поразили склад с ракетами и аэродром "Шайковка" в России, - источники

Этой ночью дроны СБУ поразили 23 арсенал главного артиллерийского управления Минобороны РФ возле населенного пункта Октябрьский Тверской области. Как отмечают источники, на складе хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У".

После "прилетов" на складе началась детонация, фиксируется пять очагов пожаров.

Также дроны СБУ поразили инфраструктуру военного аэродрома "Шайковка" в Калужской области. Там дислоцируются самолеты стратегической авиации ТУ-22М, регулярно обстреливающие Украину.

"СБУ вместе со всеми Силами обороны Украины системно уменьшает ракетно-артиллерийский потенциал врага. На этой неделе мы уже взорвали большой арсенал в Торопце Тверской области. Сегодня пришел черед следующего по размерам склада - одного из важных логистических пунктов врага, где хранились боеприпасы для ударов по Украине. Сезон "падения обломков" - в самом разгаре", - сообщил информированный источник в СБУ.

Что известно о "Шайковке"

"Шайковка" - это военный аэродром в Калужской области России. Там базируется 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк РФ (военная часть 33310). На вооружении этого полка стоят бомбардировщики Ту-22М3. Именно эти самолеты выпускают ракеты Х-22.

По информации аналитиков, именно из "Шайковки" был атакован торговый центр в городе Кременчуг Полтавской области в июне 2022 года. В момент атаки в ТЦ находились более 100 человек, десятки человек погибли.

Ранее на "Шайковке" также базировалась истребительная авиация, в том числе самолеты МиГ-29.

Украинские войска неоднократно атаковали аэродром "Шайковка". Так, в августе 2023 года в результате одной из атак было повреждено несколько единиц авиатехники оккупантов.