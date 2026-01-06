Дроны СБУ поразили ракетно-артиллерийский арсенал и нефтебазу в РФ, - источники

Так, в Нейском районе Костромской области РФ вспыхнул масштабный пожар на арсенале №100 Главного ракетно-артиллерийского управления. На этом складе раздавались мощные взрывы в результате детонации боеприпасов. Местные власти начали эвакуацию населения из близлежащих населенных пунктов.

С этого арсенала поставлялись боеприпасы для складов низшего уровня западного и центрального направлений.

Дроны СБУ также поразили нефтебазу "Геркон Плюс" в населенном пункте Стрелецкие Хутора Липецкой области РФ. Эта нефтебаза обеспечивала нефтепродуктами три области: Тамбовскую, Воронежскую и Липецкую.