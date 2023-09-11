"Вышки Бойко" под контролем. Что это такое, где они находятся и чем важны для Украины

Украина вернула контроль над так называемыми "вышками Бойко" в Черном море. В военной разведке спецоперацию назвали очередной пощечиной врагу.

Подробнее о "вышках Бойко", где они находятся и почему важно восстановить над ними контроль, - в материале РБК-Украина.

Спецоперация ГУР

Сегодня на каналах Главного управления разведки появилось видео специальной операции. На кадрах запечатлено, как бойцы добирались до вышек на резиновых лодках, зачищали объекты, вели бой с российской авиацией и спасали воина с позывным "Конан", который выпал за борт и провел в открытом море 14 часов.

В результате операции под украинский контроль вернули буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также самоподъемные буровые установки "Таврида" и "Сиваш". Отметим, во время одной из фаз российский истребитель Су-30 пытался атаковать спецназовцев, но получил повреждения и отступил.

На самих вышках удалось захватить ценные трофеи: запас неуправляемых авиационных ракет для вертолетов и радиолокационную станцию "Нева", которая отслеживает передвижение судов в Черном море.

Что за "вышки Бойко" и почему их так называют

Буровые платформы В312 ("Петр Годованец") и В319 ("Украина") компании "Черноморнефтегаз" находятся у берегов Крыма. После оккупации полуострова были захвачены Российской Федерацией.

Украина приобрела их для добычи газа. В 2011 году компания "Черноморнефтегаз" купила первую из них не непосредственно у завода-производителя Keppel (Сингапур), а через британского посредника Highway Investments Processing, заплатив на 400 млн долларов дороже. Вторая платформа тоже была куплена через посредника.

После того, как в закупке по завышенным ценам выявили коррупционные схемы, в СМИ они закрепились как "вышки Бойко" - по фамилии тогдашнего министра энергетики Юрия Бойко.

Фото: украинская военная разведка на "вышках Бойко (t.me/DIUkraine)

Летом 2014 года Генпрокуратура завела дело по факту завладения 400 млн долларов госсредств под видом закупки буровых вышек. Нарушение квалифицировано по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

Согласно материалам дела, при закупке были допущены грубые нарушения тендерных процедур. Сам Юрий Бойко в 2015 году проходил свидетелем, в том же году было открыто еще одно дело. На этот раз в связи с хищением 60 млн долларов на закупке буксиров для транспортировки вышек.

В схеме фигурировало много фамилий: от беглого президента Виктора Януковича, бывшего замглавы НБУ Сергея Арбузова до бывшего главы "Нафтогаза" Евгения Бакулина, его зама Евгения Корнийчука и чиновников "Черноморнефтегаза". Какого-то логичного финала нет, поскольку большинство фигурантов давно покинули Украину.

Как Россия захватывала вышки

Российские войска захватили "вышки Бойко" в марте 2014 года. Согласно журналистским расследованиям, в захвате участвовали десантники 104-го десантно-штурмового полка ВДВ России.

Осенью 2015 года оккупанты выключили транспондеры - систему идентификации судов AIS, передающая габариты, курс и другие данные в радиоэфир. А в декабре захваченные на Одесском шельфе вышки отбуксировали на Голицынское месторождение возле побережья Крыма в сопровождении ракетных и сторожевых катеров.

Тогда же в данный район вышли корабли "Переяслав" и "Нетешин" ВМС Украины. На месте дальнейший путь им преградили российский пограничный сторожевой корабль проекта и ракетный катер, показав готовность атаковать. Украинские суда получили приказ отойти.

Фото: россияне использовали "вышки Бойко" как военные объекты (t.me/DIUkraine)

В январе 2017 года россияне с буровой вышки обстреляли водолазное судно "Почаев". В феврале был обстрелян украинский транспортный самолет Ан-26, который находился в исключительной морской экономической зоне Украины.

По состоянию на март 2020 года украинская сторона фиксировала активность на вышках. На обеих установках были подняты российские флаги и имелись признаки продолжения промышленной деятельности.

На захваченных платформах несли постоянную службу около 50 военных РФ. Российская сторона использовала вышки в военных целях. В частности, они служили в качестве радиолокационных и радиотехнических постов наблюдения.

Предполагалось, что они могли выступать базой для диверсионно-разведывательных групп и промежуточным пунктом дозаправки вертолетов. На каждой из четырех установок оккупанты поставили средства радиоэлектронной разведки и борьбы. Благодаря чему российские военные контролировали зону в северо-восточной части Черного моря между Крымом и Одессой.

Где находятся "вышки Бойко" и чем они важны для Украины

Напомним, до 2015 года вышки были расположены в территориальных водах Украины возле острова Змеиный и приблизительно в 100 км от Одессы. Но затем россияне отбуксировали их ближе к мысу Тарханкут у побережья Крыма.

Фото: россияне отбуксировали "вышки Бойко" ближе к Крыму (informnapalm.org)

Во время полномасштабного вторжения России в Украину в июне 2022 года по ним был нанесен ракетный удар. Тогдашний министр обороны Алексей Резников говорил, что на вышках россияне не только воровали украинский газ, но и размещали станции радиоэлектронной борьбы.

"Россияне использовали их для защиты своих кораблей, прячась за ними, чтобы наш "Нептун" не мог их достать своими системами наведения. Вот так случилось, что кто-то неудачно курил на тех вышках, и теперь они не используются", - подчеркивал он.

В середине августа 2023 года вблизи буровых произошло боевое столкновение между украинскими военными на четырех катерах и российским истребителем Су-30. Инцидент был снят украинским БПЛА. Сегодня военная разведка подтвердила, что это была спецоперация по восстановлению контроля над объектами.

Как уточнили в ГУР, возвращение контроля имеет стратегическое значение для Украины. Поскольку, во-первых, Россия не сможет использовать "вышки Бойко" в военных целях, во-вторых, потеряла разведывательное оборудование, а в-третьих, - возможность контролировать акваторию черного моря.

Военная разведка подчеркивает: все это делает Украину на несколько шагов ближе к возвращению Крыма.