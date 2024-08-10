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Силы обороны ударили по газовой вышке в Черном море, там был пожар: фото, видео

Черное море, Суббота 10 августа 2024 14:51
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Силы обороны ударили по газовой вышке в Черном море, там был пожар: фото, видео Фото: спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники атаковали одну из газовых вышек в акватории Черного моря. Там зафиксирован пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в Facebook и Telegram-канал "Крымский ветер".

В сети сегодня, 10 августа, распространили видео якобы удар по газовой вышке в Черном море. По неподтвержденным данным, враг разместил там техническое разведывательное оборудование и держал до 40 человек личного состава.

Спикер ВМС подтвердил удар по вышке. Плетенчук заявил, что это была операция Военно-Морских сил Украины и Главного управления разведки Минобороны.

"Да, оккупанты использовали эту локацию для GPS-спуфинга с целью сделать опасным гражданское судоходство. Допустить этого мы не можем. И да, за полсуток до поражения враг забросил на платформу оборудование и военный персонал. Гражданских там не было. Штатный функционал платформа не выполняла", - отметил он.

При этом "Крымский ветер" сообщает, что после удара на вышке вспыхнул пожар. Ее удалось зафиксировать.

Фото: на газовой вышке в Черном море вспыхнул пожар (t.me/Crimeanwind)

"Вышки Бойко"

Напомним, 11 сентября 2023 года Главное управление разведки Минобороны заявило, что вернуло под контроль Украины так называемые "вышки Бойко". Перед этим Украина нанесла ракетный удар по вышкам.

Это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов оккупированного Крыма в Черном море. Россия захватила платформу в 2014 году после оккупации полуострова.

В ГУР объясняли, что возвращение этого объекта под контроль Украины лишило Россию возможности вести разведку в небе, воде и суше.

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