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Российский НПЗ на Кубани остановился после ночной атаки

Краснодарский край, Воскресенье 19 мая 2024 12:13
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Российский НПЗ на Кубани остановился после ночной атаки Иллюстративное фото: НПЗ на Кубани остановился после ночной атаки (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Российский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае приостановил работу 19 мая. Ночью он был атакован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе в городе Славянск-на-Кубани. Россияне отмечают, что НПЗ приостановил работу.

Следует отметить, что ночью в районе НПЗ раздавались взрывы. В сети писали, что завод атаковали беспилотники, там был пожар.

Минобороны РФ тем временем утверждает, что 57 беспилотников уничтожены и перехвачены над Краснодарским краем. У Шойгу уверяют, что еще три беспилотника уничтожили над Белгородской областью, один дрон якобы сбили над Крымом.

Власти Краснодарского края сообщали, что на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упал дрон. Но россияне утверждали, что якобы пострадавших и разрушений нет.

Не первая атака

Напомним, что НПЗ в Славянске-на-Кубани атакован не впервые. Так, по данным источников РБК-Украина, ночью 27 апреля дроны СБУ атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае России - Ильский и Славянский. Тогда также был поражен военный аэродром "Кущевск".

Еще одна атака на НПЗ в Славянске-на-Кубани была в марте. Тогда там тоже были взрывы и пожар.

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