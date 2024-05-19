ua en ru
Вс, 19 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В РФ новая атака дронов, один "упал" на территорию НПЗ в Краснодарском крае (видео)

Россия, Воскресенье 19 мая 2024 09:30
UA EN RU
В РФ новая атака дронов, один "упал" на территорию НПЗ в Краснодарском крае (видео) Фото: в Краснодарском крае РФ атакован НПЗ 19 мая (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В России продолжают фиксировать последствия атаки дронов на Краснодарский край в ночь с 18 на 19 мая. Под ударом оказался и НПЗ, на территорию которого якобы "упал" дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативный штаб Краснодарского края РФ.

"В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ", - говорится в сообщении.

Естественно, местные власти уже успели отчитаться, что, якобы пострадавших и разрушений и возгораний нет.

Кроме того, в Штабе якобы заявили о "подавлении" десяти дронов. Кроме того, дрон "упал" и в Кущевском районе.

"Возникло локальное возгорание, которое, по данным оккупантов, не затронуло территорию населенных пунктов.

"Идет ликвидация, пострадавших и разрушений нет", - отрапортовали в Штабе.

Взрывы в России

В ночь на 19 мая в Выборге Ленинградской области прогремел мощный взрыв, после чего возник пожар, по неофициальной информации - на местной нефтебазе.

Кроме того, в станице Кущевская Краснодарского края БПЛА атаковали военный аэродром.

Напомним, 17 мая россияне заявили о взрывах в Новороссийске (Краснодарский край РФ), под удар попал порт. Позже выяснилось, что это была операция спецслужб Украины. Так, СБУ и ГУР более сотнями дронов атаковали важные объекты РФ в Севастополе, Туапсе и Новороссийске.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НПЗ Дрони
NEWS
Кто и где может вручать повестки: что говорит новый закон о мобилизации
Кто и где может вручать повестки: что говорит новый закон о мобилизации
DAILY
Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому