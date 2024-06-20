Дроны СБУ атаковали нефтебазы в Тамбовской области и республике Адыгея, - источники

Как отметили источники, дроны СБУ и в дальнейшем сокращают экономический, а также военный потенциал Российской Федерации для ведения войны против Украины. Этой ночью были поражены:

склад горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт";

нефтебазы "Энемская" и ООО "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".

На вышеперечисленных объектах перерабатывали, а также хранили сырье и готовую продукцию. Продукция, в свою очередь, шла на нужды русских террористов.

После успешных ударов на обоих объектах начались пожары.

Почему удары по нефтебазам важны

Как пояснили источники, удары помогают уменьшить ресурсы, благодаря которым Россия может вести войну. В частности страна-террорист вынуждена также тратиться на восстановление собственной инфраструктуры, что является дополнительным давлением на ее бюджет, который и так обременен санкционными ограничениями.

В общем дроны СБУ осуществили уже почти три десятка успешных атак на объекты российского нефтяного комплекса по всей территории страны-террориста.

Удары по НПЗ

В последнее время на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) все чаще раздаются взрывы. Причиной этому являются атаки дронов. Как пример, в середине мая, СБУ, а также Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны атаковали более сотни дронов морской порт, НПЗ, нефтяной терминал и электроподстанцию в Севастополе, Туапсе и Новороссийске.