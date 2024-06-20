Дроны СБУ атаковали нефтебазы в Тамбовской области и республике Адыгея, - источники

Этой ночью, 20 июня, дроны Службы безопасности Украины (СБУ) успешно атаковали российские нефтебазы в Тамбовской области и в республике Адыгея.
Об этом рассказали информированные источники.
Как отметили источники, дроны СБУ и в дальнейшем сокращают экономический, а также военный потенциал Российской Федерации для ведения войны против Украины. Этой ночью были поражены:
На вышеперечисленных объектах перерабатывали, а также хранили сырье и готовую продукцию. Продукция, в свою очередь, шла на нужды русских террористов.
После успешных ударов на обоих объектах начались пожары.
Как пояснили источники, удары помогают уменьшить ресурсы, благодаря которым Россия может вести войну. В частности страна-террорист вынуждена также тратиться на восстановление собственной инфраструктуры, что является дополнительным давлением на ее бюджет, который и так обременен санкционными ограничениями.
В общем дроны СБУ осуществили уже почти три десятка успешных атак на объекты российского нефтяного комплекса по всей территории страны-террориста.
В последнее время на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) все чаще раздаются взрывы. Причиной этому являются атаки дронов. Как пример, в середине мая, СБУ, а также Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны атаковали более сотни дронов морской порт, НПЗ, нефтяной терминал и электроподстанцию в Севастополе, Туапсе и Новороссийске.
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