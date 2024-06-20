Дрони СБУ атакували нафтобази в Тамбовській області та республіці Адигея, - джерела

Цієї ночі, 20 червня, дрони Служби безпеки України (СБУ) успішно атакували російські нафтобази в Тамбовській області та у республіці Адигея.
Про це РБК-Україна розповіли поінформовані джерела.
Як відзначили джерела, дрони СБУ й надалі скорочують економічний, а також військовий потенціал Російської Федерації для ведення війни проти України. Цієї ночі було уражено:
На вищезгаданих об'єктах переробляли, а також зберігали сировину й готову продукцію. Продукція, своєю чергою, йшла на потреби російських терористів.
Після успішних ударів на обох об’єктах розпочалися пожежі.
Як пояснили джерела, удари допомагають зменшити ресурси, завдяки яким Росія може вести війну. Зокрема країна-терорист змушена також витрачатись на відновлення власної інфраструктури, що є додатковим тиском на її бюджет, який й так обтяжений санкційними обмеженнями.
Загалом дрони СБУ здійснили вже майже три десятки успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу по усій території країни-терориста.
Останнім часом на російських нафтопереробних заводах (НПЗ) все частіше лунають вибухи. Причиною цьому є атаки дронів. Як приклад, в середині травня, СБУ, а також Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони атакували понад сотнею дронів морський порт, НПЗ, нафтовий термінал й електропідстанцію у Севастополі, Туапсе та Новоросійську.
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