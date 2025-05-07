Дроны СБУ атаковали ключевые оборонные заводы в тылу России, - источники

По данным источников, "Базальт" - это главное оборонное предприятие РФ, которое производит вооружение и боеприпасы для всех родов войск российской армии. Оно находится (Красноармейск, Московская область).

"Там местные жители насчитали не менее 7 взрывов, после которых начался пожар", - сообщили источники.

Также был атакован завод "Сплав", - это единственное в России предприятие, которое проектирует и разрабатывает реактивные системы залпового огня и патроны. Оно находится в городе Тула. После прилетов дронов на территории предприятия возник сильный пожар и задымление.

Кроме того, движение украинских беспилотников заставило россиян ввести на территории московской области "План Ковер", который предусматривает закрытие аэропортов. Это создало транспортный коллапс. Авиакомпании отменили сотни рейсов.

"В отличие от россиян, которые бьют по жилым многоэтажкам в мирных городах, СБУ работает четко по военным объектам, которые помогают врагу осуществлять вооруженную агрессию против Украины. Работа над ослаблением военных возможностей России будет продолжаться и в дальнейшем", - сообщил информированный источник в СБУ.