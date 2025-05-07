Дрони СБУ атакували ключові оборонні заводи в тилу Росії, - джерела

За даними джерел, "Базальт" - це головне оборонне підприємство РФ, яке виготовляє озброєння і боєприпаси для усіх родів військ російської армії. Воно розташоване (Красноармійськ, Московська область).

"Там місцеві жителі нарахували щонайменше 7 вибухів, після яких розпочалася пожежа", - повідомили джерела.

Також було атаковано завод "Сплав", - це єдине в Росії підприємство, яке проектує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони. Воно знаходиться у місті Тула. Після прильотів дронів на території підприємства виникла сильна пожежа та задимлення.

Окрім того, рух українських безпілотників змусив росіян ввести на території московської області "План Ковьор", який передбачає закриття аеропортів. Це створило транспортний колапс. Авіакомпанії скасували сотні рейсів.

"На відміну від росіян, які б’ють по житловим багатоповерхівкам у мирних містах, СБУ працює чітко по військовим об’єктам, які допомагають ворогу здійснювати збройну агресію проти України. Робота над послабленням військових спроможностей Росії триватиме й надалі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.