Дроны СБС накрыли два химзавода в России, где производят взрывчатку

Иллюстративное фото: в России несколько химзаводов атаковали дроны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 11 декабря ударили по российским химическим заводам, которые производят важные химвещества для армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.

"Мадяр" отметил, что в результате атаки на территории России были поражены два химзавода:

  • "Акрон" (Великий Новгород) - производит азотную кислоту, аммиак и аммиачную селитру, базовые компоненты для производства взрывных веществ. 
  • "Дорогобуж" (город Дорогобуж Смоленской области) - производит азотную кислоту, аммиак,, аммиачную селитру и другие химвещества для производства тротила, октогена, гексогена и других взрывчатых веществ. 

Командующий СБС отметил, что сегодня "досталось" и другим объектам критической, стратегической и военной инфраструктуры в России, в том числе и одному НПЗ. 

Атаку совершили бойцы 1 отдельного Центра СБС и подразделения "ГРАФ" Сил беспилотных систем. 

Стоит отметить, что каждое из химических веществ, о которых упомянул "Мадяр", так или иначе связано с оборонной промышленностью.

Азотная кислота и аммиак

Это базовые промышленные реагенты, из которых производят широкий спектр химикатов, включая удобрения и материалы для промышленной взрывчатки. Сами по себе они не взрывчатые, но без них невозможно изготовить многие компоненты, используемые в оборонке.

Аммиачная селитра

Известна как удобрение, однако на предприятиях ее могут перерабатывать в промышленные взрывчатые смеси. В оборонной сфере селитра служит одним из ключевых сырьевых материалов для производства таких составов.

Гексоген и октоген

Это уже готовые мощные взрывчатые вещества, применяемые в различных боеприпасах. Для их производства используются те самые базовые химикаты, которые выпускают подобные предприятия.

Удар по Химзаводу в Великом Новгороде

Напомним, ранее в российских Telegram-каналах уже писали о том, что химзавод в Великом Новгороде находился под атакой беспилотников.

Россияне жаловались, что после удара на заводе начался пожар.

