Дроны, роботы и ИИ в одной сети: к чему готовится украинская армия

Новая парадигма: от монодронов к единой системе

По словам руководителя Defense AI Center, украинская армия уже активно использует ИИ-технологии на поле боя. Нейросети помогают пилотировать беспилотники, планировать боевые операции и анализировать данные о российских ракетных атаках.

Сейчас ежедневно обе стороны выпускают тысячи дронов, а Украина дополнительно задействует наземных роботов, чтобы компенсировать нехватку личного состава на передовой.

Однако, по словам Цвёка, Минобороны стремится выйти на новый уровень. Вместо отдельных программ создается единая операционная система. Она должна связать вооружение и информационные потоки вдоль всей линии фронта.

ИИ будет собирать данные и мгновенно предлагать готовые решения как для отдельного солдата в окопе, так и для стратегического командования. Преимущество в войне получит тот, чья система соберет больше информации и сможет быстрее ее обработать.

Технологическая гонка и помощь партнеров

Создание военного ИИ превратилось в масштабную технологическую гонку. Россия также развивает свои цифровые возможности. В частности, враг все чаще применяет ИИ-алгоритмы для планирования массированных ударов ракетами и дронами по украинским городам, что значительно сокращает время на подготовку каждой атаки.

Чтобы опередить оккупантов, Украина привлекает иностранные технологические компании. Некоторые из них, такие как американская Palantir, уже передали свои системы для тестирования в реальных боевых условиях.

Кроме того, Киев запустил проект Brave1 Dataroom — специальную платформу, где страны-союзники могут получать боевые данные для обучения и совершенствования своего ПО.

ИИ против бюрократии

Помимо чисто боевых задач, Министерство обороны планирует оцифровывать и внутренние процессы. Сейчас ведомство разрабатывает кадровую HR-систему на базе ИИ, которая должна реформировать рекрутинг и управление персоналом в государственном секторе.

Главным вызовом будущего остается скорость принятия решений. Сейчас Украина четко придерживается принципа, согласно которому окончательный выбор во время боя всегда остается за человеком.

Однако специалисты признают: со временем ИИ-системы начнут опережать человеческую реакцию, и присутствие оператора может замедлить процесс. Поэтому армии придется учиться успевать за решениями, которые генерируют автономные системы.