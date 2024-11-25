В Киеве сбивают российские дроны-камикадзе
Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве поздно вечером 25 ноября работают силы и средства противовоздушной обороны. В сторону столицы фиксировалось движение ударных дронов русских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попка в Telegram.
Чиновник призвал жителей столицы находиться в укрытиях и безопасных местах, пока продолжается воздушная тревога.
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", - говорится в заявлении руководителя КГВА.
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