ua en ru
Вт, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Тернополе прогремели взрывы, возникли перебои со светом

Вторник 26 ноября 2024 01:24
UA EN RU
В Тернополе прогремели взрывы, возникли перебои со светом Фото: Тернополь частично обесточен из-за атаки российских БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Тернополе на фоне атаки ударных дронов были слышны взрывы, город частично обесточен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и СМИ.

О звуках взрывов в городе сообщили местные жители.В Тернополе прогремели взрывы, возникли перебои со светом

После взрывов, в некоторых районах Тернополя исчез свет.

В Тернополе прогремели взрывы, возникли перебои со светом

Незадолго до этого сообщалось о движении группы беспилотников в направлении областного центра.

В Тернополе прогремели взрывы, возникли перебои со светом

В Тернополе прогремели взрывы, возникли перебои со светом

Масштабная дроновая атака РФ

С вечера понедельника, 25 ноября, россияне атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

В Киеве с 21:46 продолжается воздушная тревога. Несколько раз были слышны взрывы из-за работы сил ПВО по вражеским целям.

Взрывы раздаются и в других регионах и городах Украины. Мониторинговы каналы предполагают, что в течение ночи враг выпустит в направлении нашей страны более 100 ударных беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрони
NEWS
Бронь от мобилизации будет работать по-новому: как изменятся правила с декабря
Бронь от мобилизации будет работать по-новому: как изменятся правила с декабря
DAILY
План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского