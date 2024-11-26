В Тернополе прогремели взрывы, возникли перебои со светом

В Тернополе на фоне атаки ударных дронов были слышны взрывы, город частично обесточен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и СМИ.

Незадолго до этого сообщалось о движении группы беспилотников в направлении областного центра.

Масштабная дроновая атака РФ

С вечера понедельника, 25 ноября, россияне атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

В Киеве с 21:46 продолжается воздушная тревога. Несколько раз были слышны взрывы из-за работы сил ПВО по вражеским целям.

Взрывы раздаются и в других регионах и городах Украины. Мониторинговы каналы предполагают, что в течение ночи враг выпустит в направлении нашей страны более 100 ударных беспилотников.

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