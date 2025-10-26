Дроны пробили Белгородскую дамбу: под угрозой 4 бригады РФ

Ночью дроны атаковали плотину Белгородского водохранилища, атаки на нее продолжались и в течение дня.

На утро уровень воды упал более чем на метр, плотина получила серьезные повреждения и начала активно пропускать поток.

В районе села Графовка и ниже по течению Северского Донца подтопило блиндажи, где находились российские военные. Под угрозой оказались подразделения 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад ВС РФ, действовавшие на Волчанском направлении.

Местные власти подтвердили подтопление 10 участков в Шебекинском округе и объявили эвакуацию населения.

По предварительным данным, удар по плотине фактически отрезал часть российских войск от снабжения и переправ, усложнив их боевые действия на направлении.