Дрони навчилися "відчувати" біль: навіщо це потрібно
Команда авіаінженерів розробила технологію, яка запобігає падінню дронів при раптових збоях. Якщо БпЛА отримує пошкодження, алгоритм автоматично змінює режим польоту прямо у повітрі, компенсуючи дефект за принципом людського кульгання при травмі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у фаховому науковому віснику PNAS.
Експерименти у CyberZoo та ефект "кульгання"
Для збору даних та тестування системи розробники використовували CyberZoo - спеціалізований закритий майданчик для випробувань аерокосмічної техніки.
У процесі тестів безпілотники навмисно виводили з ладу, створювали штучні пошкодження конструкції та доводили до критичної межі втрати керування.
На основі польотної інформації та комп'ютерного моделювання інженери визначили критичні комбінації маневрів і поломок, які найчастіше ведуть до аварії.
Технічні особливості рішення:
Робота у реальному часі. Система фіксує ознаки нестабільності та миттєво змінює алгоритми керування тягою для збереження курсу.
Спрощена архітектура. Метод не потребує завантаження складних фізичних моделей конкретного апарату. Зміни у поведінці розпізнаються через базові бортові датчики.
Адаптивність. Замість аварійного вимкнення пристрою програма перерозподіляє навантаження, дозволяючи продовжити рух до точки посадки навіть із дефектом крила.
Сфери застосування: від квадрокоптерів до автопілотів
Першим комерційним напрямком впровадження розробки стане сектор цивільних та промислових дронів, де автоматизація безпеки польотів є критичною через зростання щільності трафіку.
Проте, зазначають вчені, універсальність зчитування даних дозволяє суттєво масштабувати технологію.
Варіанти використання алгоритму в інших галузях:
Транспорт та авіація: інтеграція у системи прогнозованого обслуговування літаків для виявлення втоми металу чи прихованих дефектів до вильоту.
Безпілотний автотранспорт: стабілізація поведінки автономних машин при раптових проколах шин або виході з ладу підвіски.
Моніторинг інфраструктури: безперервний автоматичний контроль за станом промислових об'єктів, мостів та ліній електропередач.