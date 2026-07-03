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Дрони навчилися "відчувати" біль: навіщо це потрібно

11:13 03.07.2026 Пт
2 хв
Нова технологія дозволяє БпЛА адаптуватися до поломок під час польоту
aimg Ольга Завада
Дрони навчилися "відчувати" біль: навіщо це потрібно Дрони адаптуватимуться до поломок автоматично (фото: Unsplash)
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Команда авіаінженерів розробила технологію, яка запобігає падінню дронів при раптових збоях. Якщо БпЛА отримує пошкодження, алгоритм автоматично змінює режим польоту прямо у повітрі, компенсуючи дефект за принципом людського кульгання при травмі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у фаховому науковому віснику PNAS.

Експерименти у CyberZoo та ефект "кульгання"

Для збору даних та тестування системи розробники використовували CyberZoo - спеціалізований закритий майданчик для випробувань аерокосмічної техніки.

У процесі тестів безпілотники навмисно виводили з ладу, створювали штучні пошкодження конструкції та доводили до критичної межі втрати керування.

На основі польотної інформації та комп'ютерного моделювання інженери визначили критичні комбінації маневрів і поломок, які найчастіше ведуть до аварії.

Технічні особливості рішення:

Робота у реальному часі. Система фіксує ознаки нестабільності та миттєво змінює алгоритми керування тягою для збереження курсу.

Спрощена архітектура. Метод не потребує завантаження складних фізичних моделей конкретного апарату. Зміни у поведінці розпізнаються через базові бортові датчики.

Адаптивність. Замість аварійного вимкнення пристрою програма перерозподіляє навантаження, дозволяючи продовжити рух до точки посадки навіть із дефектом крила.

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Сфери застосування: від квадрокоптерів до автопілотів

Першим комерційним напрямком впровадження розробки стане сектор цивільних та промислових дронів, де автоматизація безпеки польотів є критичною через зростання щільності трафіку.

Проте, зазначають вчені, універсальність зчитування даних дозволяє суттєво масштабувати технологію.

Варіанти використання алгоритму в інших галузях:

Транспорт та авіація: інтеграція у системи прогнозованого обслуговування літаків для виявлення втоми металу чи прихованих дефектів до вильоту.

Безпілотний автотранспорт: стабілізація поведінки автономних машин при раптових проколах шин або виході з ладу підвіски.

Моніторинг інфраструктури: безперервний автоматичний контроль за станом промислових об'єктів, мостів та ліній електропередач.

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