ua en ru
Пн, 15 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны летели с семи направлений: как ПВО отработала ночью по вражеским целям

Понедельник 15 декабря 2025 09:39
UA EN RU
Дроны летели с семи направлений: как ПВО отработала ночью по вражеским целям Фото: ПВО отработала ночью по вражеским целям (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали Украину ударными беспилотниками различных типов. Благодаря работе ПВО львиную долю вражеских целей удалось уничтожить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 15 декабря противник атаковал 153 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, Шаталово РФ, а также Чауда, Гвардейское ВОТ АР Крым", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 133 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Также зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 10 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину 15 декабря

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 декабря российские войска совершили очередную массированную атаку на Днепропетровскую область, применив "Шахеды" и реактивные системы залпового огня.

Так, на Синельниковщине оккупанты атаковали Николаевскую общину, применив ударные дроны. Из-за взрывов возникли пожары, зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

Также в результате вражеского обстрела объектов энергетики в Днепропетровской области ряд поездов, в том числе и международного сообщения, существенно задерживаются. Некоторые пригородные поезда также будут курсировать с задержками 3-4 часа, речь о направлении Днепра и Кривого Рога.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Дрони Вторжение России в Украину
Новости
В конце рамочного плана из 20 пунктов говорится о прекращении огня, - Зеленский
В конце рамочного плана из 20 пунктов говорится о прекращении огня, - Зеленский
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе