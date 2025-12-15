Дроны летели с семи направлений: как ПВО отработала ночью по вражеским целям

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 15 декабря противник атаковал 153 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, Шаталово РФ, а также Чауда, Гвардейское ВОТ АР Крым", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 133 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Также зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 10 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах ВСУ.