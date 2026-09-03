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Дроны летели с разных направлений, есть попадания: как ПВО отражала ночную атаку РФ

09:00 03.09.2026 Чт
2 мин
Воздушные силы озвучили важное предупреждение
aimg Юлия Капитонова
Дроны летели с разных направлений, есть попадания: как ПВО отражала ночную атаку РФ Фото: ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ (Getty Images)
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Прошлой ночью Россия направила на Украину более 160 дронов разных типов. Силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Чем РФ атаковала Украину 3 сентября

Новое воздушное нападение врага началось в 18:00 2 сентября.

На этот раз российские захватчики применили 163 дрона, а именно:

  • ударные БпЛА типа Shahed (около половины - реактивные);
  • S8000 "Бандероль";
  • "Гербера";
  • дроны-имитаторы типа "Пародия".

Вражеские беспилотники осуществляли атаку с направлений: Миллерово, Орел, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

К уничтожению российских дронов были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

Сколько российских целей ПВО обезвредила 3 сентября

Воздушные силы ВСУ сообщают, что по состоянию на 08:30 удалось успешно сбить/подавить 135 вражеских дронов, в частности, Shahed (в т.ч. реактивные), "Гербера" и БПЛА других типов.

Кроме того, подтверждено попадание средств воздушного нападения противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - призвали украинские защитники.

Ранее РБК-Украина сообщало о последствиях новой атаки России на Киевскую область утром 3 сентября.

Также известны новые подробности удара врага по Одессе - количество пострадавших снова увеличилось..

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