Дроны летели с разных направлений, есть попадания: как ПВО отражала ночную атаку РФ
Прошлой ночью Россия направила на Украину более 160 дронов разных типов. Силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
Чем РФ атаковала Украину 3 сентября
Новое воздушное нападение врага началось в 18:00 2 сентября.
На этот раз российские захватчики применили 163 дрона, а именно:
- ударные БпЛА типа Shahed (около половины - реактивные);
- S8000 "Бандероль";
- "Гербера";
- дроны-имитаторы типа "Пародия".
Вражеские беспилотники осуществляли атаку с направлений: Миллерово, Орел, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.
К уничтожению российских дронов были привлечены:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения РЭБ и беспилотных систем;
- мобильные огневые группы сил обороны Украины.
Сколько российских целей ПВО обезвредила 3 сентября
Воздушные силы ВСУ сообщают, что по состоянию на 08:30 удалось успешно сбить/подавить 135 вражеских дронов, в частности, Shahed (в т.ч. реактивные), "Гербера" и БПЛА других типов.
Кроме того, подтверждено попадание средств воздушного нападения противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - призвали украинские защитники.
Ранее РБК-Украина сообщало о последствиях новой атаки России на Киевскую область утром 3 сентября.
Также известны новые подробности удара врага по Одессе - количество пострадавших снова увеличилось..