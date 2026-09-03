Дрони летіли з різних напрямків, є влучання: як ППО відбивала нічну атаку РФ
Минулої ночі Росія спрямувала на Україну понад 160 дронів різних типів. Сили ППО змогли знешкодити більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
Чим РФ атакувала Україну 3 вересня
Новий повітряний напад ворога розпочався зе о 18:00 2 вересня.
Цього разу російські загарбники застосували 163 дрони, а саме:
- ударні БпЛА типу Shahed (близько половини - реактивні);
- S8000 "Бандероль";
- "Гербера";
- дрони-імітатори типу "Пародія".
Ворожі безпілотники здійснювали атаку із напрямків: Міллерово, Орел, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
До знищення російсьх дронів були залучені:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи РЕБ та безпілотних систем;
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Скільки російських цілей ППО знешкодила 3 вересня
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що станом на 08:30 вдалося успішно збити/подавити 135 ворожих дронів, зокрема Shahed (в т.ч. реактивні), "Гербера" та БпЛА інших типів.
Окрім того, підтверджено влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - закликали українські оборонці.
Раніше РБК-Україна повідомляло про наслідки нової атаки Росії на Київську область вранці 3 вересня.
Також відомі нові подробиці удару ворога по Одесі - кількість постраждалих знову збільшилася.