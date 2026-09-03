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Дрони летіли з різних напрямків, є влучання: як ППО відбивала нічну атаку РФ

09:00 03.09.2026 Чт
2 хв
Повітряні сили озвучили важливе попередження
aimg Юлія Капітонова
Дрони летіли з різних напрямків, є влучання: як ППО відбивала нічну атаку РФ Фото: ППО звітує про відбиття нової атаки РФ (Getty Images)
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Минулої ночі Росія спрямувала на Україну понад 160 дронів різних типів. Сили ППО змогли знешкодити більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Чим РФ атакувала Україну 3 вересня

Новий повітряний напад ворога розпочався зе о 18:00 2 вересня.

Цього разу російські загарбники застосували 163 дрони, а саме:

  • ударні БпЛА типу Shahed (близько половини - реактивні);
  • S8000 "Бандероль";
  • "Гербера";
  • дрони-імітатори типу "Пародія".

Ворожі безпілотники здійснювали атаку із напрямків: Міллерово, Орел, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

До знищення російсьх дронів були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ та безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Скільки російських цілей ППО знешкодила 3 вересня

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що станом на 08:30 вдалося успішно збити/подавити 135 ворожих дронів, зокрема Shahed (в т.ч. реактивні), "Гербера" та БпЛА інших типів.

Окрім того, підтверджено влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - закликали українські оборонці.

Раніше РБК-Україна повідомляло про наслідки нової атаки Росії на Київську область вранці 3 вересня.

Також відомі нові подробиці удару ворога по Одесі - кількість постраждалих знову збільшилася.

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