Дрони летіли з різних напрямків, є влучання: як ППО відбивала нічну атаку РФ

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Минулої ночі Росія спрямувала на Україну понад 160 дронів різних типів. Сили ППО змогли знешкодити більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.