Россияне дважды ударили по "Укрпочте" на Черниговщине: что будет с посылками
Враг дважды атаковал отделение "Укрпочты" и точку базирования транспорта передвижных отделений в городе Мена Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского.
Что произошло в отделении в Мене
По словам Смелянского, от помещения отделение мало что осталось после атаки. Враг ударил по зданию дважды.
"Не люблю публиковать такие новости, но есть что имеем", - написал гендиректор "Укрпочты".
Среди работников компании нет пострадавших.
В настоящее время на месте удара работают ГСЧС и региональная команда "Укрпочты". Специалисты устраняют последствия атаки.
Компания уже разрабатывает план временного размещения работников и быстрого открытия отделения на новой локации.
Все посылки, поврежденные или потерянные из-за атаки, в компании обещают компенсировать клиентам.
Также россияне поразили еще одно отделение "Укрпочты" - в Краматорске.
Это отделение компания раньше времени закрыла, поэтому ни работники, ни клиенты не пострадали. Сейчас "Укрпочта" начинает ремонт и восстановление этого помещения.
Ранее, 16 августа, враг уже наносил удар по отделению почты в Краматорске - тогда дрон попал прямо в помещение, и, по предварительным данным, погиб по меньшей мере один человек, еще шестеро получили ранения.
"Новая почта" в конце июля и в августе несколько раз предупреждала клиентов о возможных задержках с доставкой из-за разрушения сортировочных центров в результате российских обстрелов.
Из-за разрушения центральных сортировочных центров и перенастройки логистических процессов возможны дополнительные задержки в доставке посылок.