Дроны летели с четырех направлений: в ВСУ рассказали подробности ночного удара россиян

"В ночь на 5 августа противник атаковал 46 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск РФ, а также баллистической ракетой Искандер-М из Брянской области РФ", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что вражеское нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 29 вражеских дронов типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 17 беспилотников на восточном направлении, баллистической ракеты, а также падение сбитых дронов в 3 локациях на южном и северо-восточном направлениях.