Дрони летіли з чотирьох напрямків: у ЗСУ розповіли подробиці нічного удару росіян

"У ніч на 5 серпня противник атакував 46 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, а також балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської області РФ", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що ворожий напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито, або подавлено 29 ворожих дронів типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання 17 безпілотників на східному напрямку, балістичної ракети, а також падіння збитих дронів у 3 локаціях на південному та північно-східному напрямках.