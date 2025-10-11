Дроны летели с четырех направлений: сколько вражеских целей сбила ПВО этой ночью

Российская Федерация в ночь на 11 октября атаковала Украину 78 ударными дронами с разных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

С 20:00 10 октября противник атаковал 78-ю ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений. Дроны летели с четырех разных направлений, более 40 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 54 вражеских дрона типа "Шахед", "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 6 локациях. В воздушном пространстве фиксируются несколько вражеских беспилотников.

Обстрелы 11 октября

Прошлой ночью россияне атаковали южные, восточные и северные области. Ночью Одессу и Одесскую область массированно атаковали ударные БпЛА. В городе частично исчезли свет и вода.