Дрони летіли з чотирьох напрямків: скільки ворожих цілей збила ППО цієї ночі
Російська Федерація у ніч на 11 жовтня атакувала Україну 78 ударними дронами з різних напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
З 20:00 10 жовтня противник атакував 78-ма ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків. Дрони летіли з чотирьох різних напрямків, понад 40 із них - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 54 ворожі дрони типу "Шахед", "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях. Ув повітряному просторі фіксуються декілька ворожих безпілотників.
Обстріли 11 жовтня
Минулої ночі росіяни атакували південні, східні та північні області. Вночі Одесу та Одеську область масовано атакували ударні БпЛА. У місті частково зникли світло і вода.
Також російські війська пізно ввечері 10 жовтня атакували енергетиків у Чернігівській області. В результаті обстрілу загинули енергетики, виникло кілька пожеж.
Окупанти завдали масованого дронового удару по місту Чугуїв, що у Харківській області. За даними влади міста, внаслідок російського обстрілу сталась пожежа. Через це було відключено електропостачання у частині Чугуєва. Є один постраждалий, медики надали йому допомогу на місці.