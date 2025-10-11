ua en ru
Дрони летіли з чотирьох напрямків: скільки ворожих цілей збила ППО цієї ночі

Субота 11 жовтня 2025 09:11
Дрони летіли з чотирьох напрямків: скільки ворожих цілей збила ППО цієї ночі Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація у ніч на 11 жовтня атакувала Україну 78 ударними дронами з різних напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

З 20:00 10 жовтня противник атакував 78-ма ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків. Дрони летіли з чотирьох різних напрямків, понад 40 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Дрони летіли з чотирьох напрямків: скільки ворожих цілей збила ППО цієї ночі

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 54 ворожі дрони типу "Шахед", "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях. Ув повітряному просторі фіксуються декілька ворожих безпілотників.

Обстріли 11 жовтня

Минулої ночі росіяни атакували південні, східні та північні області. Вночі Одесу та Одеську область масовано атакували ударні БпЛА. У місті частково зникли світло і вода.

Також російські війська пізно ввечері 10 жовтня атакували енергетиків у Чернігівській області. В результаті обстрілу загинули енергетики, виникло кілька пожеж.

Окупанти завдали масованого дронового удару по місту Чугуїв, що у Харківській області. За даними влади міста, внаслідок російського обстрілу сталась пожежа. Через це було відключено електропостачання у частині Чугуєва. Є один постраждалий, медики надали йому допомогу на місці.

