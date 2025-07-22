Дроны и Patriot: Сибига рассказал, о чем говорили с Келлогом во время его визита в Киев

Украина проинформировала американскую сторону о необходимом количестве систем ПВО Patriot для защиты от российских атак. Следующее слово в реализации договоренностей - за президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро.

По словам главы украинской дипломатии, визит в Киев спецпредставителя президента США Кита Келлога, необходимо рассматривать в контексте договоренностей президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа на саммите НАТО в Гааге, а позже - во время телефонного разговора.

"То есть все это продолжение того диалога высшего уровня и именно он приехал по результатам этих продуктивных разговоров, которые имели новые элементы. Это тоже я вам подтверждаю. Конечно, что мы говорили об оружии. Это обсуждается со всеми нашими союзниками. Мы государство, которое воюет, которое защищает свою независимость, и поэтому оружие нам крайне необходимо", - заявил Сибига.

Министр также отметил, что Украина предложила определенный подход по закупке американского оружия, прежде всего, систем ПВО Patriot, и "генерал Келлог был с ним ознакомлен".

В частности, спецпосланник был проинформирован о необходимом количестве этих систем, что действительно сможет сыграть важную роль в защите различных городов и регионов Украины.

Кроме того, отметил Сибига, с Келлогом обсуждалось сотрудничество в совместном производстве и поставке украинских дронов и дальнобойного оружия для нужд армии США.

"До сведения генерала были доведены другие приоритетные на сегодня для фронта позиции, для того, чтобы он доложил результаты своей поездки президенту Трампу. После чего мы ожидаем соответствующий контакт, коммуникацию между президентом Зеленским и президентом Трампом для дальнейшего воплощения достигнутых договоренностей. А они, я тоже вам четко могу это сказать, обещающие", - отметил Сибига.