Дрони і Patriot: Сибіга розповів, про що говорили з Келлогом під час його візиту до Києва

Україна поінформувала американську сторону про необхідну кількість систем ППО Patriot для захисту від російських атак. Наступне слово в реалізації домовленостей - за президентом Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг з главою МЗС Франції Жан-Ноелем Барро.

За словами очільника української дипломатії, візит до Києва спецпредставника президента США Кіта Келлога, слід розглядати в контексті домовленостей, досягнутих президентів України Володимира Зеленського і США Дональда Трампа на саміті НАТО в Гаазі, а згодом - під час телефонної розмови.

"Тобто все це продовження того діалогу вищого рівня і саме він приїхав за результатами цих продуктивних розмов, які мали нові елементи. Це теж я вам підтверджую. Звичайно, що ми говорили про зброю. Це обговорюється зі всіма нашими союзниками. Ми держава, яка воює, яка захищає свою незалежність, і тому зброя нам вкрай потрібна", - заявив Сибіга.

Міністр також зазначив, що Україна запропонувала певний підхід щодо закупівлі американської зброї, передусім, систем ППО Patriot, і "генерал Келлог був із ним ознайомлений".

Зокрема, спецпосланець був поінформований про необхідну кількість цих систем, що справді зможе відіграти важливу роль у захисті різних міст і регіонів України.

Крім того, зазначив Сибіга, з Келлогом обговорювалася співпраця у спільному виробництві та постачанні українських дронів і далекобійної зброї для потреб армії США.

"До відома генерала були доведені інші пріоритетні на сьогодні для фронту позиції, для того, щоб він доповів результати своєї поїздки президенту Трампу. Після чого ми очікуємо відповідний контакт, комунікацію між президентом Зеленським і президентом Трампом для подальшого втілення досягнутих домовленостей. А вони, я теж вам чітко можу це сказати, обіцяючі", - зазначив Сибіга.