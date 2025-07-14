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Зеленский провел разговор с Трампом и Рютте: обсудили защиту от ударов РФ

Понедельник 14 июля 2025 23:08
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Зеленский провел разговор с Трампом и Рютте: обсудили защиту от ударов РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский президент США Дональд Трамп (president.gov.ua )
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал в Telegram.

Разговор с Трампом

По словам Зеленского, с Трампом у него был "очень хороший разговор", во время которого стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины, необходимость укрепления безопасности и достижения справедливого мира.

"Спасибо за готовность поддерживать Украину и работать в дальнейшем вместе, чтобы остановить убийства и установить длительный и справедливый мир", - подчеркнул Зеленский.

Также, по его словам, Трамп рассказал о своей встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Зеленский отметил важность хороших отношений со странами Альянса и отметил, что союзники пытаются увеличивать расходы на оборону.

Стороны затронули вопрос необходимых средств и решений для усиления защиты украинцев от российских ударов. "Готовы работать максимально продуктивно, чтобы достичь мира", - отметил Зеленский.

Зеленский также сообщил, что они с Трампом договорились чаще контактировать и координировать дальнейшие действия. Завершая, он поблагодарил американского лидера: "Спасибо, господин Президент! Спасибо, Америка!"

Разговор с Рютте

Также Зеленский заявил, что разговаривал с Генсеком НАТО Марком Рютте.

"Тоже очень хороший разговор, Марк проинформировал о сегодняшней встрече в Вашингтоне с Президентом Трампом и о деталях сотрудничества между Европой и Соединенными Штатами ради продолжения и укрепления поддержки Украины", - написал Зеленский.

По его словам, Украина ценит готовность предоставить дополнительные Patriot, и для этого уже вместе работают Америка, Германия и Норвегия.

"Также будут поставки другого оружия для защиты жизни наших людей и отражения российских штурмов. Важно увеличивать давление на Россию ради мира и сохранять жизни людей. Спасибо, Марк", - написал Зеленский.

Patriot для Украины

Сейчас Украина продолжает переговоры по закупке систем противовоздушной обороны Patriot. Президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал готовность страны приобрести эти комплексы вместе с ракетами у Соединенных Штатов.

Сегодня Дональд Трамп сообщил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину, они прибудут уже через несколько дней.

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