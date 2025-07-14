Зеленский провел разговор с Трампом и Рютте: обсудили защиту от ударов РФ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал в Telegram.
Разговор с Трампом
По словам Зеленского, с Трампом у него был "очень хороший разговор", во время которого стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины, необходимость укрепления безопасности и достижения справедливого мира.
"Спасибо за готовность поддерживать Украину и работать в дальнейшем вместе, чтобы остановить убийства и установить длительный и справедливый мир", - подчеркнул Зеленский.
Также, по его словам, Трамп рассказал о своей встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Зеленский отметил важность хороших отношений со странами Альянса и отметил, что союзники пытаются увеличивать расходы на оборону.
Стороны затронули вопрос необходимых средств и решений для усиления защиты украинцев от российских ударов. "Готовы работать максимально продуктивно, чтобы достичь мира", - отметил Зеленский.
Зеленский также сообщил, что они с Трампом договорились чаще контактировать и координировать дальнейшие действия. Завершая, он поблагодарил американского лидера: "Спасибо, господин Президент! Спасибо, Америка!"
Разговор с Рютте
Также Зеленский заявил, что разговаривал с Генсеком НАТО Марком Рютте.
"Тоже очень хороший разговор, Марк проинформировал о сегодняшней встрече в Вашингтоне с Президентом Трампом и о деталях сотрудничества между Европой и Соединенными Штатами ради продолжения и укрепления поддержки Украины", - написал Зеленский.
По его словам, Украина ценит готовность предоставить дополнительные Patriot, и для этого уже вместе работают Америка, Германия и Норвегия.
"Также будут поставки другого оружия для защиты жизни наших людей и отражения российских штурмов. Важно увеличивать давление на Россию ради мира и сохранять жизни людей. Спасибо, Марк", - написал Зеленский.
Patriot для Украины
Сейчас Украина продолжает переговоры по закупке систем противовоздушной обороны Patriot. Президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал готовность страны приобрести эти комплексы вместе с ракетами у Соединенных Штатов.
Сегодня Дональд Трамп сообщил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину, они прибудут уже через несколько дней.
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