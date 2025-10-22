RU

Дроны ГУР вывели из строя ключевую установку на НПЗ в Дагестане, - источники

Иллюстративное фото: в Дагестане был "прилет" по НПЗ (t.me/mchs_official)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Дроны Главного управления разведки Минобороны Украины ударили по НПЗ в Дагестане. В результате была выведена из строя установка первичной переработки нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, целью дронов подразделения "Саргас" Департамента активных действий ГУР стал нефтеперерабатывающий завод в Махачкале. 

Источники в военной разведке уточняют, что этот НПЗ обеспечивает российских оккупантов. По нему ударили дроны украинского производства. 

При этом согласно видео, которые были обнародованы в сети, по меньшей мере один из дронов успешно атаковал и вывел из строя установку первичной переработки нефти АВТ. В результате удара на заводе начался масштабный пожар.

"Воздействие на нефтяную промышленность России продолжится и будет постоянно расти", - добавили источники. 

Атака на НПЗ в Дагестане

Напомним, ранее об ударе Сил обороны по нефтеперерабатывающему заводу в Дагестане сообщил Генштаб ВСУ.

По информации военного командования, в Махачкале зафиксировано попадание в одну из установок переработки нефти.

Этот завод обеспечивает топливом Каспийскую военно-морскую базу, а также занимается заправкой кораблей РФ. Его годовая мощность достигает 1 млн тонн. Ущерб уточняется.

К слову, вчера, 21 октября, на двух нефтеперерабатывающих заводах в Европе, которые связаны с Россией, прогремели взрывы и начались пожары. Речь о НПЗ MOL в Венгрии и НПЗ Petrotel Lukoil в Румынии.

НПЗ MOL - основной нефтеперерабатывающий завод Венгрии, которая активно покупает российскую нефть.

