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Дроны ГУР ударили по складам ракетного топлива в Брянске, - источники

Иллюстративное фото: в Брянске начался пожар после атаки дронов (t.me/mchs_official)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Украинские воины в четверг, 26 июня, атаковали дронами склады ракетного топлива и горючего в Брянске. В результате удара начался пожар.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в разведке.

Сначала местные паблики в соцсетях сообщили, что в районе Брянска зафиксировали неизвестные дроны. После этого в одном из районов города прогремели взрывы и вспыхнул пожар. 

 

Фото: последствия "прилета" в Брянске

Местные жители жаловались, что после четырех взрывов начался пожар на нефтебазе. 

Собеседники РБК-Украина рассказали, что причиной взрыва и пожаров стала атака украинских дронов "Бобер", "Баклан" и "Обрій" на склад 1061 центра материально-технического обеспечения ВС РФ в Брянске.

"Поражение состава ракетного топлива и горюче-смазочных материалов в Брянске - это часть комплекса действий по снижению логистических способностей российской оккупационной армии", - отметил источник издания в разведке. 

Удар по заводу в Чебоксарах

Напомним, 9 июня стало известно, что по предприятию "ВНИИР-Прогресс", где производят компоненты для российских ракет, дронов и управляемых авиабомб, ударили дроны. Завод находятся в Чебоксарах.

В результате атаки производство на заводе временно приостановили.

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