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Дрони ГУР вдарили по складах ракетного палива в Брянську, - джерела

Ілюстративне фото: у Брянську почалася пожежа після атаки дронів (t.me/mchs_official)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Українські воїни в четвер, 26 червня, атакували дронами склади ракетного палива в Брянську. Внаслідок удару почалася пожежа.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в розвідці.

Спочатку місцеві пабліки в соцмережах повідомили, що в районі Брянська зафіксували невідомі дрони. Після цього в одному з районів міста прогриміли вибухи та спалахнула пожежа.

 

Фото: наслідки "прильоту" в Брянську

Місцеві жителі скаржилися, що після чотирьох вибухів почалася пожежа на нафтобазі.

Співрозмовники РБК-Україна розповіли, що причиною вибуху і пожеж стала атака українських дронів "Бобер", "Баклан" і "Обрій" на склад 1061 центру матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ у Брянську.

"Ураження складу ракетного палива і паливно-мастильних матеріалів у Брянську - це частина комплексу дій зі зниження логістичних здібностей російської окупаційної армії", - зазначило джерело видання в розвідці.

Удар по заводу в Чебоксарах

Нагадаємо, 9 червня стало відомо, що по підприємству "ВНДІР-Прогрес", де виробляють компоненти для російських ракет, дронів і керованих авіабомб, вдарили дрони. Завод розташований у Чебоксарах.

Унаслідок атаки виробництво на заводі тимчасово призупинили.

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