Дроны ГУР атаковали уникальный завод РФ, производящий важный компонент для ракет

Как сообщили источники РБК-Украина, 11 августа беспилотники ГУР нанесли удар по Оренбургскому гелиевому заводу

Пролеты беспилотников могли наблюдать местные жители, которые также сообщили о серии взрывов в районе завода. Около 20:00 местные власти перекрыли участок автодороги федерального значения М-5 "Урал" в районе населенных пунктов Переволоцкое и Холодные Ключи. Именно там расположена цель ГУР Минобороны.

Оренбургский гелиевый завод - единственное предприятие по производству гелия в России и одно из крупнейших в Европе. Годовая мощность завода составляет переработку около 15 млрд куб. м природного газа.

Гелий широко используется в производстве ракет, космической отрасли и авиапромышленности. Это критически важный компонент, необходимый для создания давления в топливных баках, что обеспечивает бесперебойную подачу топлива в двигатели ракеты.

Атакованная военной разведкой цель непосредственно вовлечена в агрессию России против Украины и является одним из ключевых объектов российского ВПК.

Фото: дроны ГУР поразили завод в Оренбурге (источники РБК-Украина)