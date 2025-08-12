RU

Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Дроны ГУР атаковали уникальный завод РФ, производящий важный компонент для ракет

Фото: Дроны ГУР атаковали редкий завод в России (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Дроны ГУР атаковали редкий завод в российском Оренбурге. Это предприятие единственное в России, которое производит гелий для ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как сообщили источники РБК-Украина, 11 августа беспилотники ГУР нанесли удар по Оренбургскому гелиевому заводу

Пролеты беспилотников могли наблюдать местные жители, которые также сообщили о серии взрывов в районе завода. Около 20:00 местные власти перекрыли участок автодороги федерального значения М-5 "Урал" в районе населенных пунктов Переволоцкое и Холодные Ключи. Именно там расположена цель ГУР Минобороны.

Оренбургский гелиевый завод - единственное предприятие по производству гелия в России и одно из крупнейших в Европе. Годовая мощность завода составляет переработку около 15 млрд куб. м природного газа.

Гелий широко используется в производстве ракет, космической отрасли и авиапромышленности. Это критически важный компонент, необходимый для создания давления в топливных баках, что обеспечивает бесперебойную подачу топлива в двигатели ракеты.

Атакованная военной разведкой цель непосредственно вовлечена в агрессию России против Украины и является одним из ключевых объектов российского ВПК.

 

Фото: дроны ГУР поразили завод в Оренбурге (источники РБК-Украина)

 

 

Удары украинских дронов

Напомним, дроны СБУ атаковали терминал хранения "Шахедов" в Татарстане. Беспилотники поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним.

Также ночью 10 августа Силы обороны нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. На территории предприятия были зафиксированы взрывы и пожар.

Кроме того, в ночь на 11 августа дальнобойные беспилотники СБУ поразили российский завод, производящий детали для ракет Х-32 и Х-101.

