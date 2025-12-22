RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Дроны ГУР атаковали один из крупнейших нефтетерминалов РФ в Черноморском регионе

Фото: Дроны ГУР атаковали один из крупнейших нефтетерминалов РФ (скрин видео)
Автор: Константин Широкун

В ночь с 21 на 22 декабря ударные дроны атаковали Морской нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" на территории Краснодарского края РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники ГУР.

Как сообщают источники в Главном управлении разведки, в результате нанесенных ударов были поражены элементы оборудования нефтеналивного терминала, причала сжиженных углеводородных газов и портовая инфраструктура, что привело к масштабному пожару.

Таманьский перегрузочный комплекс, оператором которого является "Таманьнефтегаз", является одним из крупнейших в Черноморском регионе. Общий объем резервуарного парка нефтепродуктов и сжиженного газа составляет более 1 млн кубических метров.

Что говорят в Генштабе

В Генштабе добавили, что "Таманьнефтегаз" - это компания-оператор Таманского перегрузочного комплекса по перевалке сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов. В результате взрывов известно о повреждении трубопровода, двух причалов и двух судов и возгорании на площади более 1 тыс. кв. м. Кроме того, возник пожар на территории резервуарного парка.

Также, с помощью ракеты украинского производства поражен временный пункт базирования плавсредств 92-й бригады речных катеров в Еленовке (ВОТ украинского Крыма). На месте попадания наблюдался значительный пожар.

Среди прочего, осуществлено огневое поражение склада боеприпасов мотострелкового полка в Улан-Удэнске ВОТ Донецкой области).

Удар по месту хранения "Шахедов"

Кроме того, с целью частичного уничтожения запасов ударных дронов и снижения интенсивности применения беспилотников типа "Shahed" по территории Украины, поражены места хранения, подготовки и пуска ударных дронов в районе временно оккупированного Донецка Донецкой области, наблюдался пожар.

 

Что предшествовало

Напомним, в пятницу, 12 декабря, стало известно, что дроны СБУ вывели из строя нефтедобывающую платформу РФ в Каспийском море. Это был первый зафиксированный удар Украины по объекту российской нефтедобычи в этом регионе.

Уже в тот же вечер беспилотники Службы безопасности Украины нанесли повторную атаку по нефтяным платформам РФ, в результате чего работа производственных объектов была остановлена.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуДрониГУР