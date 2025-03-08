Дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в России, - источники

Как отмечают источники РБК-Украина в разведке, в ночь на 8 марта группа беспилотников атаковала предприятие "Киришнефтеоргсинтез" в Киришском районе Ленинградской области РФ.

По информации в местных пабликах, взрывы на объекте прогремели около шести утра. Сообщается, что в результате атаки был поврежден как минимум один из резервуаров предприятия. Информацию об атаке подтвердил и так называемый губернатор области.

Известно, что "Киришнефтеоргсинтез" является значительным предприятием нефтеперерабатывающей отрасли РФ и участвует в обеспечении российской оккупационной армии.

"Несмотря ни на что, Главное управление разведки продолжает демонтировать углеводородную отрасль агрессора, лишая российскую военную машину ее "кровеносной системы"", - отмечают источники.