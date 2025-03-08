Дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в России, - источники

Дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий комплекс "Киришнефтеоргсинтез" в Ленинградской области России. Это произошло в ночь на 8 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Как отмечают источники РБК-Украина в разведке, в ночь на 8 марта группа беспилотников атаковала предприятие "Киришнефтеоргсинтез" в Киришском районе Ленинградской области РФ.
По информации в местных пабликах, взрывы на объекте прогремели около шести утра. Сообщается, что в результате атаки был поврежден как минимум один из резервуаров предприятия. Информацию об атаке подтвердил и так называемый губернатор области.
Известно, что "Киришнефтеоргсинтез" является значительным предприятием нефтеперерабатывающей отрасли РФ и участвует в обеспечении российской оккупационной армии.
"Несмотря ни на что, Главное управление разведки продолжает демонтировать углеводородную отрасль агрессора, лишая российскую военную машину ее "кровеносной системы"", - отмечают источники.
В ночь на 8 марта в Ленинградской области России сообщали о взрывах. В сети пожаловались на атаку дронов на местный НПЗ.
Губернатор Ленинградской области утверждал, что один дрон сбили на подлете, а другой уничтожили над территорией предприятия. По словам российского чиновника, была повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров.
Тем временем Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО сбили 31 дрон.
В сети публиковали кадры пожара на заводе "Киришнефтеоргсинтез" (КИНЕФ). Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.
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