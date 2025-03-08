Дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс в Росії, - джерела

Як зазначають джерела РБК-Україна в розвідці, в ніч на 8 березня група безпілотників атакувала підприємство "Кірішнєфтєоргсинтез" в Кірішському районі Ленінградської області РФ.

За інформацією в місцевих пабліках, вибухи на обʼєкті пролунали близько шостої ранку. Повідомляється, що внаслідок атаки був пошкоджений щонайменше один з резервуарів підприємства. Інформацію про атаку підтвердив і так званий губернатор області.

Відомо, що "Кірішнєфтєоргсинтез" є значним підприємством нафтопереробної галузі РФ і бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії.

"Не зважаючи ні на що, Головне управління розвідки продовжує демонтувати вуглеводневу галузь агресора, позбавляючи російську воєнну машину її "кровоносної системи"", - зазначають джерела.