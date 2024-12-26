Дроны атаковали станцию по перекачке нефти "Дружба" в Брянской области

Дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Дружба" в Брянской области. Якобы несколько БПЛА были сбиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Так, беспилотники с взрывчаткой якобы пытались атаковать брянскую нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Десна" "Транснефть - Дружба".
По данным SHOT, четыре аппарата якобы были уничтожены силами ПВО, из одного уцелевшего извлекли СВУ и уничтожили.
Кроме того, накануне, по данным Telegram-канала, в ходе атаки на территории НПС "Десна" на подлете была якобы уничтожена стая беспилотников, которые несли в себе взрывчатку весом до 3 кг.
"Два из сбитых рухнули на территорию, из одного извлекли взрывчатку и уничтожили за пределами НПС. Повреждения получили две трансформаторные подстанции: корпус и выбиты стекла", - добавили авторы, уточнив, что якобы пострадавших не было.
После атаки дронов в близлежащем населенном пункте - п. Десна Выгоничского района Брянской области - осколками повреждена одна частная автомашина "Лада-Гранта", в одной из квартир повреждено окно.
Дроны не впервые атакуют Брянскую область в России после масштабного вторжения оккупантов в Украину.
Например, в ноябре дроны атаковали Брянск. Россияне заявили о якобы уничтожении всех целей, но в городе был зафиксирован прилет по многоквартирному дому.
Кроме того, Брянск был атакован дронами и в декабре. Тогда загорелась нефтебаза корпорации "Транснефть".
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