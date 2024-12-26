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Дрони атакували станцію з перекачування нафти "Дружба" в Брянській області

Фото: дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Дружба" в Брянській області (t.me/shot_shot)
Автор: Наталія Гурковська

Дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Дружба" в Брянській області. Нібито кілька БПЛА було збито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал SHOT.

Так, безпілотники з вибухівкою атакували брянську нафтоперекачувальну станцію (НПС) "Десна" "Транснєфть - Дружба". За даними SHOT, чотири апарати нібито були знищені силами ППО, з одного вцілілого витягли СВП і знищили.

Крім того, напередодні, за даними Telegram-каналу, під час атаки на території НПС "Десна" на підльоті було нібито знищено зграю безпілотників, які несли в собі вибухівку вагою до 3 кг.

"Два зі збитих впали на територію, з одного витягли вибухівку і знищили за межами НПС. Пошкоджень зазнали дві трансформаторні підстанції: корпус і вибиті шибки", - додали автори, уточнивши, що нібито постраждалих не було.

Наслідки атаки

Після атаки дронів у прилеглому населеному пункті - с. Десна Вигоницького району Брянської області - осколками пошкоджено одну приватну автомашину "Лада-Гранта", в одній із квартир пошкоджено вікно.

 

Атаки дронів на Брянську область

Дрони не вперше атакують Брянську область у Росії після масштабного вторгнення окупантів в Україну.

Наприклад, у листопаді дрони атакували Брянськ. Росіяни заявили про нібито знищення всіх цілей, але в місті було зафіксовано приліт по багатоквартирному будинку.

Крім того, Брянськ був атакований дронами і в грудні. Тоді загорілася нафтобаза корпорації "Транснєфть".

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