Дроны атаковали Ростовскую область: повреждено локомотивное депо (видео)

Атаки дронов в Ростовской области

Как сообщалось, на днях Воздушные силы ВСУ атаковали предприятие в Ростовской области. Завод занимается производством топлива для баллистических ракет.

Кроме того, в ночь на 19 декабря ряд городов Ростовской области подверглись массированной атаке дронами и ракетами. Якобы силы ПВО оккупантов сбивали ударные дроны и ракеты.

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