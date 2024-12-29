Дрони атакували Ростовську область: пошкоджено локомотивне депо (відео)

Атаки дронів у Ростовській області

Як повідомлялося, днями Повітряні сили ЗСУ атакували підприємство в Ростовській області. Завод займається виробництвом палива для балістичних ракет.

Крім того, в ніч на 19 грудня низка міст Ростовської області зазнали масованої атаки дронами і ракетами. Нібито сили ППО окупантів збивали ударні дрони і ракети.

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