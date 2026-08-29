Россия продлила запрет на экспорт дизельного топлива из-за атак Украины
Правительство России решило продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей, чтобы обеспечить поставки на внутренний рынок. Решение принято на фоне участившихся атак Украины по НПЗ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Согласно заявлению российского Кабмина, запрет продлен до 30 сентября.
"Решение принято для поддержания стабильности внутреннего рынка топлива", - говорится на сайте.
Отметим, что запрет на экспорт топлива для производителей был введен в начале июля в качестве краткосрочной меры, но затем его продлили до августа в связи с продолжением атак Украины. При этом мера не распространялась на поставки в рамках межправительственных соглашений и гуманитарной помощи.
За этот месяц, в августе, Украина совершила как минимум 21 атаку на российские НПЗ, что является рекордом по количеству ударов с начала войны, начатой Россией в феврале 2022 года. Эти удары также спровоцировали новую волну нехватки бензина в регионах России.
Bloomberg пишет, что сегодняшнее продление запрета усилит давление на и без того ограниченные мировые поставки топлива, которые были вызваны конфликтом на Ближнем и войной РФ против Украины.
Известно, что до беспрецедентной серии атак Киева на российскую топливную промышленность, Россия была в последние месяцы крупным экспортером дизельного топлива. На ее долю приходилось около 10% мировых поставок.
Стоит добавить, что в результате глобального дефицита запасы дизельного топлива в США упали до самого низкого сезонного уровня за всю историю наблюдений, о чем говорят данные Управления энергетической информации.
Причем в Европе ситуация стала настолько напряженной, что регион впервые за 7 лет вынужден обращаться за топливом в Мексику.
Что еще известно
Напомним, вчера Reuters сообщило, что производство бензина в конце августа упало примерно до 70% от уровня внутреннего потребления. Это произошло после сессии атак украинских дронов по российским НПЗ.
Такой ми писали, що диктатор РФ Володимир Путін збирається приїхати до Нижнього Новгорода. У зв'язку з цим на більшості АЗС з'явився бензин та виникли великі черги, щоб поповнити бак.