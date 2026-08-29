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Россия продлила запрет на экспорт дизельного топлива из-за атак Украины

16:04 29.08.2026 Сб
2 мин
До какого числа продлили запрет на экспорт?
aimg Эдуард Ткач
Россия продлила запрет на экспорт дизельного топлива из-за атак Украины Фото: запрет был введен еще в июле (Getty Images)
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Правительство России решило продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей, чтобы обеспечить поставки на внутренний рынок. Решение принято на фоне участившихся атак Украины по НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно заявлению российского Кабмина, запрет продлен до 30 сентября.

"Решение принято для поддержания стабильности внутреннего рынка топлива", - говорится на сайте.

Отметим, что запрет на экспорт топлива для производителей был введен в начале июля в качестве краткосрочной меры, но затем его продлили до августа в связи с продолжением атак Украины. При этом мера не распространялась на поставки в рамках межправительственных соглашений и гуманитарной помощи.

За этот месяц, в августе, Украина совершила как минимум 21 атаку на российские НПЗ, что является рекордом по количеству ударов с начала войны, начатой Россией в феврале 2022 года. Эти удары также спровоцировали новую волну нехватки бензина в регионах России.

Bloomberg пишет, что сегодняшнее продление запрета усилит давление на и без того ограниченные мировые поставки топлива, которые были вызваны конфликтом на Ближнем и войной РФ против Украины.

Известно, что до беспрецедентной серии атак Киева на российскую топливную промышленность, Россия была в последние месяцы крупным экспортером дизельного топлива. На ее долю приходилось около 10% мировых поставок.

Стоит добавить, что в результате глобального дефицита запасы дизельного топлива в США упали до самого низкого сезонного уровня за всю историю наблюдений, о чем говорят данные Управления энергетической информации.

Причем в Европе ситуация стала настолько напряженной, что регион впервые за 7 лет вынужден обращаться за топливом в Мексику.

Что еще известно

Напомним, вчера Reuters сообщило, что производство бензина в конце августа упало примерно до 70% от уровня внутреннего потребления. Это произошло после сессии атак украинских дронов по российским НПЗ.

Такой ми писали, що диктатор РФ Володимир Путін збирається приїхати до Нижнього Новгорода. У зв'язку з цим на більшості АЗС з'явився бензин та виникли великі черги, щоб поповнити бак.

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