Дроны атаковали Калужскую и Брянскую области РФ: россияне говорят о пожарах

В ночь на 1 декабря сразу в двух регионах России были слышны взрывы. В частности, дроны атаковали Калужскую и Брянскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Позже появилась официальная информация. Губернатор региона заявил, что беспилотник якобы полностью уничтожил жилой дом. Кроме того, согласно его утверждениям, повреждение получили и другие многоквартирные дома.

Примерно через минут 15 каналы начали писать о пожаре в Стародубском районе Брянской области России. Возгорание возникло после атаки БпЛА.

В результате падения БпЛА на окраине одного из населенных пунктов возникло возгорание. Дрон упал вне территории жилой застройки, пострадавших нет.

Первые взрывы были слышно примерно в 2 часа ночи в Калужской области. По утверждениям губернатора, силы ПВО в Малоярославецком районе якобы беспилотник самолетного типа.

Напомним, вчера в Дагестане заявили об атаке дрона на город Каспийск. Помимо этого, во время воздушной тревоги закрывали аэропорт в Махачкале.

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