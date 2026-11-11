RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине

Дроны атаковали порт Усть-Луга под Петербургом, над объектом видно зарево

02:31 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: порт в Усть-Луге (росСМИ)

В ночь на 11 ноября дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России. После ударов на территории порта вспыхнул пожар, над объектом видно зарево.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео очевидцев в соцсетях.

На видео, публикуемых в сети, виден пожар на территории порта и зарево над ним.

На фоне огня к объекту летят новые дроны.

Официальные данные о последствиях атаки российские власти пока не обнародовали.

Усть-Луга - один из крупнейших портов России на Балтийском море. Через него Россия экспортирует нефть, нефтепродукты и другие сырьевые грузы, и он играет важную роль в наполнении российского бюджета.

Россияне пытаются защитить от дронов даже гражданские объекты. Как пишет "Сибирь. Реалии", крупные предприятия, в том числе порт в Усть-Луге, аэропорт Сургута и энергетические компании, самостоятельно усиливают защиту и закупают пулеметные турели с тепловизионными прицелами.

Удары по российской промышленности продолжаются. Недавно под новый удар ВСУ попал один из крупнейших НПЗ России. В то же время, Зеленский заявил, что его команда определила следующие ответы на российские удары.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЛенинградСанкт-ПетербургРоссийская ФедерацияАтака дронов