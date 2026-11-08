Большие российские предприятия планируют самостоятельно отбиваться от атак ВСУ

Большой российский бизнес вынужден самостоятельно усиливать защиту от украинских атак - некоторые предприятия уже закупают пулеметные турели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Сибирь. Реалии ".

Журналисты обратили внимание, что соответствующие тендеры объявили аэропорт Сургута, порт в Усть-Луге и энергетические компании.

Так, АО "Аэропорт Сургут" объявило закупку турельной установки - специального модуля с подвижным основанием для крепления пулемета.

Согласно тендерной документации, аэропорт планирует приобрести комплекс с двумя спаренными пулеметами. Он должен быть оборудован тепловизионным прицелом, монитором для дистанционного управления и внешним источником бесперебойного питания. Ожидаемая стоимость закупки составляет 909 тысяч рублей.

Еще одну закупку объявило Усть-Лужское управление Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт", ответственное за безопасность порта в Усть-Луге. Оно ищет поставщика трех пулеметных турелей с тепловизионными прицелами и мониторами. На закупку планируют потратить 8,9 млн рублей. Как известно, порт Усть-Луга уже неоднократно становился целью атак украинских беспилотников.

К усилению противодроновой защиты присоединилось и ПАО "Колымаэнерго". Компания приобрела турель для ручного пулемета Дегтярева. Ее планируют использовать мобильные огневые группы для защиты объекта в поселке Синегорье Ягоднинского района. По этому же адресу расположена Колымская ГЭС.

Кроме того, в ноябре о намерении приобрести турельную установку сообщил Ангарский электролизный химический комбинат, входящий в структуру "Росатома".

Как в России разрешили предприятиям покупать вооружение

Еще в мае 2026 года российские СМИ сообщали, что предприятиям в РФ разрешили приобретать вооружение для защиты от вражеских беспилотников.

Среди доступных средств противодействия называли системы радиоэлектронной борьбы, дроны-перехватчики, турельные установки и артиллерию.

На фоне атак ВСУ в 2026 году Владимир Путин подписал указ, предусматривающий возможность передачи объектов критической инфраструктуры под государственное управление. Такую меру могут применить, если владельцы не обеспечили надлежащую защиту от беспилотников и других угроз или не восстановили объект после атаки.

Документ распространяется на объекты топливно-энергетического комплекса, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры, а также промышленные предприятия.