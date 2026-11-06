Зеленский: Украина определила следующие ответы на удары России

Российские оккупанты не перестают бить по украинской энергетике, логистике, тепло- и водоснабжению, отказавшись от деэскалации. Украина уже определила следующие ответы на вражеские атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Наши электростанции, энергосети, тепловое обеспечение, объекты водоснабжения, гражданская логистика - все это под постоянными ударами "шахедов" и ракет", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что страна-агрессор отказалась от деэскалационных шагов, не меняет характер своей агрессивной активности и рассчитывает на дальнейшие удары.

"Мы определили следующие ответы", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в ответ на вражеские обстрелы энергетических объектов Украины идет операция против российской нефтеперерабатывающей отрасли.

"Наши дальнобойные санкции, наши мидлстрайки, а также все давление от партнеров против России за эту войну - это то, что создает мотивацию к реальным переговорам", - заявил президент.

Глава государства отметил, что опыт гуманитарной операции в Олешках показал, что тишина может наступить, если есть решение российского диктатора.