Зеленский: Украина определила следующие ответы на удары России
Российские оккупанты не перестают бить по украинской энергетике, логистике, тепло- и водоснабжению, отказавшись от деэскалации. Украина уже определила следующие ответы на вражеские атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
"Наши электростанции, энергосети, тепловое обеспечение, объекты водоснабжения, гражданская логистика - все это под постоянными ударами "шахедов" и ракет", - подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что страна-агрессор отказалась от деэскалационных шагов, не меняет характер своей агрессивной активности и рассчитывает на дальнейшие удары.
"Мы определили следующие ответы", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что в ответ на вражеские обстрелы энергетических объектов Украины идет операция против российской нефтеперерабатывающей отрасли.
"Наши дальнобойные санкции, наши мидлстрайки, а также все давление от партнеров против России за эту войну - это то, что создает мотивацию к реальным переговорам", - заявил президент.
Глава государства отметил, что опыт гуманитарной операции в Олешках показал, что тишина может наступить, если есть решение российского диктатора.
Напомним, в ночь на сегодня дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае России. В результате удара на территории предприятия вспыхнул пожар, над промышленной зоной поднялся густой столб дыма.
Кроме того, в ночь на 5 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким военным объектам российской армии, расположенным на временно оккупированных территориях.