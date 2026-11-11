Дрони атакували порт Усть-Луга під Петербургом, над об'єктом видно заграву

У ніч на 11 листопада дрони атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області Росії. Після ударів на території порту спалахнула пожежа, над об'єктом видно заграву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео очевидців у соцмережах.
На відео, які публікують у мережі, видно пожежу на території порту та заграву над ним.
На тлі вогню до об'єкта летять нові дрони.
Офіційних даних про наслідки атаки російська влада поки не оприлюднювала.
Усть-Луга - один з найбільших портів Росії на Балтійському морі. Через нього Росія експортує нафту, нафтопродукти та інші сировинні вантажі, тож він відіграє важливу роль у наповненні російського бюджету.
Росіяни намагаються захистити від дронів навіть цивільні об'єкти. Як пише "Сибирь. Реалии", великі підприємства, зокрема порт в Усть-Лузі, аеропорт Сургута та енергетичні компанії, самотужки посилюють захист і закуповують кулеметні турелі з тепловізійними прицілами.
Удари по російській промисловості тривають. Нещодавно під новий удар ЗСУ потрапив один з найбільших НПЗ Росії. Водночас Зеленський заявив, що його команда визначила наступні відповіді на російські удари.