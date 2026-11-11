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Дрони атакували порт Усть-Луга під Петербургом, над об'єктом видно заграву

02:31 11.11.2026 Ср
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: порт в Усть-Лузі (росЗМІ)

У ніч на 11 листопада дрони атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області Росії. Після ударів на території порту спалахнула пожежа, над об'єктом видно заграву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео очевидців у соцмережах.

На відео, які публікують у мережі, видно пожежу на території порту та заграву над ним.

На тлі вогню до об'єкта летять нові дрони.

Офіційних даних про наслідки атаки російська влада поки не оприлюднювала.

Усть-Луга - один з найбільших портів Росії на Балтійському морі. Через нього Росія експортує нафту, нафтопродукти та інші сировинні вантажі, тож він відіграє важливу роль у наповненні російського бюджету.

Росіяни намагаються захистити від дронів навіть цивільні об'єкти. Як пише "Сибирь. Реалии", великі підприємства, зокрема порт в Усть-Лузі, аеропорт Сургута та енергетичні компанії, самотужки посилюють захист і закуповують кулеметні турелі з тепловізійними прицілами.

Удари по російській промисловості тривають. Нещодавно під новий удар ЗСУ потрапив один з найбільших НПЗ Росії. Водночас Зеленський заявив, що його команда визначила наступні відповіді на російські удари.

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