ua en ru
Пт, 17 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны атаковали оккупированный Донецк: предположительно, поражен склад боеприпасов

Донецк, Пятница 17 октября 2025 04:13
UA EN RU
Дроны атаковали оккупированный Донецк: предположительно, поражен склад боеприпасов Иллюстративное фото: взрывы в Донецке (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Во временно оккупированном Донецке слышны взрывы. Перед этим над городом летали неизвестные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Первая информация о неизвестных дронах начала появляться в местных пабликах около двух часов ночи 17 октября.

Местные жители публиковали видео БпЛА в небе над городом.

Позже начало появляться видео, где слышны взрывы.

Жителям города советовали отойти подальше от окон.

Вскоре появились кадры пожара и сообщения о том, что, вероятно, горит склад с боеприпасами.

Официальной информации об инциденте в оккупированном Донецке пока нет.

Взрывы в Донецке

Ранее РБК-Украина сообщало о пожаре во временно оккупированном Донецке после атаки дронов 11 октября.

Тогда местные паблики писали о сильном пожаре в районе гипермаркета "Сигма-ленд" (бывшего "Ашана") возле объездной трассы Славянск-Донецк-Мариуполь.

До этого серия взрывов во временно оккупированном Донецке прогремела 17 сентября. В сети тогда сообщали о прилетах в одном из районов города.

Перед этим, 20 августа, в Донецке также прозвучала серия взрывов. Предварительно были попадания в Кировском районе. При этом взрывы были слышны в разных районах города. Также была информация о пожаре.

Донецк находится под оккупацией с весны 2014 года, когда пророссийские боевики при поддержке РФ захватили город и провозгласили так называемую "ДНР".

Читайте РБК-Украина в Google News
Взрывы Донецк
Новости
Трамп объявил о "прорыве" и анонсировал новый саммит с Путиным в Будапеште
Трамп объявил о "прорыве" и анонсировал новый саммит с Путиным в Будапеште
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит