Тепловоз россиян с нефтью сожжен в Санкт-Петербурге благодаря партизанам "АТЕШ"

05:56 21.05.2026 Чт
2 мин
Действия партизан нарушили логистику россиян
aimg Юлия Маловичко
Тепловоз россиян с нефтью сожжен в Санкт-Петербурге благодаря партизанам "АТЕШ" Фото: российский МЧСник (Getty Images)
Партизаны "АТЕШ" уничтожили тепловоз в Санкт-Петербурге и нарушили таким образом нефтяную логистику в северо-западном регионе РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу движения "АТЕШ".

"Агенты нашего движения провели успешную операцию в Санкт-Петербурге - путем поджога был выведен из строя тепловоз, задействованный в перевозке нефтяных грузов и обеспечении цепочек поставок промышленной и энергетической инфраструктуры региона" - говорится в сообщении.

Движение партизан сообщило, что в результате поджога тепловоза северо-западная логистика врага работает под неизменным давлением, железнодорожная инфраструктура перегружена.

"Любой сбой в узловых точках приводит к задержкам поставок топлива и сырья. Промышленные предприятия региона зависят от этих цепочек. Тем более, что рядом находится Усть-Луга - один из ключевых центров экспорта нефти и нефтепродуктов", - добавили в АТЭШ.

В партизанском движении также добавили, что любые нарушения в транспортной системе врага сразу отражаются на всей отрасли: заводы недополучают сырье, порты - грузы, а региональное снабжение начинает давать сбои.

"Даже в глубоком тылу критическая инфраструктура остается уязвимой. Безопасных мест для путинской машины нет. Удар за ударом мы уничтожим путинскую фашистскую систему изнутри!" - подытожили партизаны.

Фото: партизаны подожгли тепловоз россиян (АТЕШ Telegram)

Напомним, ранее партизаны "АТЕШ" провели очередную успешную диверсию в тылу армии РФ. На этот раз агенты уничтожили электровоз в Липецкой области.

Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
