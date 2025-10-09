RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ (видео)

Фото: дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Ударные беспилотники атаковали нефтебазу в поселке Матвеев Курган Ростовской области РФ. На опубликованных видео видно густой дым от возгорания и пролет дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Astra.

"В поселке Матвеев Курган Ростовской области БПЛА атаковали, вероятно, нефтебазу. Ранее в районе пролетели как минимум два беспилотника", - отметили в Astra.

Сообщается, что нефтебаза "Матвеев-Курган" с 1955 года обеспечивает топливом организации различных сфер деятельности, а также ведет розничную торговлю ГСМ через собственные АЗС.

"В Матвеево-Курганском районе в ходе отражения воздушной атаки уничтожены три дрона. В поселке повреждены остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также 5 автомобилей. Информация о пострадавших уточняется", - отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

 

Удары по нефтебазам в РФ

Напомним, атаки дронов по НПЗ врага вызвали топливный дефицит в России. На заправках РФ часто отсутствуют популярные марки бензина Ai 92 и Ai 95.

Проблемы особенно остро ощущаются на частных АЗС, которые не входят в вертикально интегрированные нефтяные компании и испытывают трудности с закупкой бензина из-за сокращения переработки и высоких процентных ставок.

Обстрелы НПЗ снизили переработку нефти в России почти на пятую часть в отдельные дни и сократили экспорт из ключевых портов.

Таким образом Украина пытается ударить по военной машине Кремля и принудить РФ к мирным переговорам.

